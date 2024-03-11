Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
11:10
Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar'ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören "neden bu kıyafetler?" dedi
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademi'nin 1929'dan bu yana verdiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 96.'sı gerçekleşen bu ödül töreninde, sadece filmler değil kıyafetler de gündemdeydi. "Şıklık mı yoksa rüküşlük mü?" sorusu ise gecenin en çok dikkat çeken konularından biri haline geldi. İşte görenlerin dehşeye düştüğü o kıyafetler...