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Haberler Galeri Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar'ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören "neden bu kıyafetler?" dedi
Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:10

Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar'ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören "neden bu kıyafetler?" dedi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademi'nin 1929'dan bu yana verdiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 96.'sı gerçekleşen bu ödül töreninde, sadece filmler değil kıyafetler de gündemdeydi. "Şıklık mı yoksa rüküşlük mü?" sorusu ise gecenin en çok dikkat çeken konularından biri haline geldi. İşte görenlerin dehşeye düştüğü o kıyafetler...

Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar’ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören neden bu kıyafetler? dedi

Bu yıl 96.'sı düzenlenen Oscar töreninde, ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşti. Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. Ayrıca Emma Stone da gecenin en önemli isimlerinden biri oldu. Poor Things'de (Zavallılar) gösterdiği oyunculuk performansı ile 2. kez "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Fakat ödüllerin yanı sıra Oscar'ın kırmızı halısındaki görüntüler de oldukça dikkat çekiciydi. Kıyafetleri gören izleyiciler adeta "rüküşlük yarışı" yorumunu yaptı. İşte o kıyafetler...

Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar’ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören neden bu kıyafetler? dedi

ELIZABETH BANKS

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Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar’ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören neden bu kıyafetler? dedi

JESSICA ALBA

Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar’ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören neden bu kıyafetler? dedi

MEG RYAN

Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar’ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören neden bu kıyafetler? dedi

PAMELA ANDERSON

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