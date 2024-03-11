Filmlerden çok kıyafetler konuşuldu! 2024 Oscar'ı mı rüküşlük yarışı mı? Gören "neden bu kıyafetler?" dedi

Bu yıl 96.'sı düzenlenen Oscar töreninde, ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda gerçekleşti. Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. Ayrıca Emma Stone da gecenin en önemli isimlerinden biri oldu. Poor Things'de (Zavallılar) gösterdiği oyunculuk performansı ile 2. kez "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Fakat ödüllerin yanı sıra Oscar'ın kırmızı halısındaki görüntüler de oldukça dikkat çekiciydi. Kıyafetleri gören izleyiciler adeta "rüküşlük yarışı" yorumunu yaptı. İşte o kıyafetler...