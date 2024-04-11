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Haberler Galeri ‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:02

Fındık KurduBerna güzelliğiyle dudak uçuklattı! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp güzeller güzeli bir genç kız oldu. Berna Karagözoğlu, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un gerçekleştirdiği, 'Bir Şarkısın Sen' programı ile pek çok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. Berna Karagözoğlu'nun son halini görenler çok şaşırdı. Berna Karagözoğlu'nun yıllar içindeki değişimi inanılmaz. Berna Karagözoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Berna Karagözoğlu'nun son hali...

‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programının yıldızı Berna Karagözoğlu büyüdü. Görenler artık fındık kurdu Berna'yı tanıyamıyor. Katıldığı yarışma programında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla bilinen ve ekran başındaki kişilerin de beğenisini kazanmayı başaran Berna Karagözoğlu şimdilerde kocaman bir genç kız oldu.

‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Şarkısın Sen şarkı yarışması ile ünlenen Karagözoğlu program yayınlandığı sırada 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Berna Karagözoğlu katıldığı Bir Şarkısın Sen şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla tanınmış, kısa süre içerisinde herkesin tanıdığı ve sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

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‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde kocaman genç kız oldu ve görenlere yok artık dedirtti.

‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle dudak uçuklattı! ’Bir Şarkısın Sen’in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu çok değişti!

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

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