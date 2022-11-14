Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
11:57
Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD'nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı. Ahu Tuğba yeni görüntüler karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti.