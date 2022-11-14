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Haberler Galeri Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:57

Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba bir süredir kızı Anjelik ile ABD'nin Florida ilçesinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Son olarak 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı. Ahu Tuğba yeni görüntüler karşısında şoke oldu. Son çıkan fırtınada Tuğba'nın evinin önünden köpek balığı geçti.

Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, uzun süredir hayatını kızı Anjelik Calvin ile Amerika'da yaşamını sürdürüyor.

Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Son olarak 100'ü aşkın insanın ölümüne neden olan Ian Kasırgası, Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'yı da zor durumda bırakmıştı. Tuğba evi su basınca kızını da alıp apar topar son anda evden çıkmıştı.

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Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Ahu Tuğba her şeyini bırakıp kızı Anjelik ile birlikte güneye doğru gitmişti. Kızı Anjelik'le birlikte Florida'da yaşayan Tuğba'nın hem evi hem de 2018 model Cadillac aracı sular altında kaldı. Ahu Tuğba, her şeyini kaybettiğini söylemişti.

Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kızının babaannesinin güneydeki evine sığındıklarını belirten sanatçı, yolda da kaza yaptıklarını anlatmıştı:

"Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian Kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi. Her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın."

Fırtınada evini ve arabasını kasırga yutmuştu! Ahu Tuğba gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Ahu Tuğba, "İnsanların evleri, arabaları gitti. Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti. İşyerleri kapandı. Biz de hiç uyumadık. Arka taraftaki iki katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti. Yüzyılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile" demişti.

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