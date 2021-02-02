Giriş Tarihi: 02.02.2021 05:50
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
09:27
Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara'nın birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 1 aylık Lily'nin yüzünü kalp emojisiyle gizledi. Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily Koi ile mutluluk pozları sosyal medyayı salladı. Meryem Uzerli'nin fit hali ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Doğum kilolarını hızlı bir şekilde veren Uzerli'nin sırrı merak konusu oldu …