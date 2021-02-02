Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 02.02.2021 05:50 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 09:27

Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara'nın birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 1 aylık Lily'nin yüzünü kalp emojisiyle gizledi. Meryem Uzerli'nin kızları Lara ve Lily Koi ile mutluluk pozları sosyal medyayı salladı. Meryem Uzerli'nin fit hali ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Doğum kilolarını hızlı bir şekilde veren Uzerli'nin sırrı merak konusu oldu …

Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli minik kızı Lily Koi'yi sık sık sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Meryem Uzerli'den kızlarıyla yeni pozlar geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

Bebeğinin babası hakkında henüz net bir açıklama yapmayan Meryem Uzerli Lily Koi ile yaptığı yeni paylaşımda fit hali ile dikkat çekti.

Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

Doğuma günler kala verdiği karnı burnunda pozlarla çok konuşulan Meryem Uzerli son hali ile "Doğum kilolarından hızla kurtulmuş" dedirtti.

Fit anne Meryem Uzerli kızları Lily Koi ve Lara ile sosyal medyayı salladı!

İşte Meryem Uzerli'nin kızları Lily Koi ve Lara

SON DAKİKA