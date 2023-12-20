FLAŞ HABER! "Ceyda Düvenci Açıkladı" Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını birleşiyor. İki dizide de zaman zaman birbirine göndermeler yapılıyordu. Bu durumda nasıl olacağını merak eden izleyiciler, dizilerin hikayesinin birbiriyle nasıl birleşeceği sorusuna yanıt arıyor. Sakla Beni dizisine yeni katılan Baran Bölükbaşı, daha önce yalı Çapkını'nda da yer almıştı.