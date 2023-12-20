Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
13:43
FLAŞ HABER! "Ceyda Düvenci Açıkladı" Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!
Ekranların sevilen dizileri Sakla Beni ve Yalı Çapkını hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlara reytinglerinde düşüş yaşayan Yalı Çapkını ve 7 bölüm yayınlanan Sakla Beni dizisinin birleşeceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Perşembe akşamı yayınlanan Sakla Beni ve Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını dizilerinin birleşmesi haberi hakkında Ceyda Düvenci konuştu. İşte, o açıklama...