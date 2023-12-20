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Haberler Galeri FLAŞ HABER! "Ceyda Düvenci Açıkladı" Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:43

FLAŞ HABER! "Ceyda Düvenci Açıkladı" Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

Ekranların sevilen dizileri Sakla Beni ve Yalı Çapkını hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son zamanlara reytinglerinde düşüş yaşayan Yalı Çapkını ve 7 bölüm yayınlanan Sakla Beni dizisinin birleşeceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Perşembe akşamı yayınlanan Sakla Beni ve Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını dizilerinin birleşmesi haberi hakkında Ceyda Düvenci konuştu. İşte, o açıklama...

FLAŞ HABER! Ceyda Düvenci Açıkladı Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını birleşiyor. İki dizide de zaman zaman birbirine göndermeler yapılıyordu. Bu durumda nasıl olacağını merak eden izleyiciler, dizilerin hikayesinin birbiriyle nasıl birleşeceği sorusuna yanıt arıyor. Sakla Beni dizisine yeni katılan Baran Bölükbaşı, daha önce yalı Çapkını'nda da yer almıştı.

FLAŞ HABER! Ceyda Düvenci Açıkladı Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

CEYDA DÜVENCİ AÇIKLADI!

Ceyda Düvenci, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu İrem Altuğ'u konuk etti. Sultan rolüyle Yalı Çapkını'nda kamera karşısına geçen İrem Altuğ, bu sezon rolü gereği diziye veda etmişti.

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FLAŞ HABER! Ceyda Düvenci Açıkladı Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

DİZİLER BİRLEŞECEK

Sakla Beni adlı dizide Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci: "Sakla Beni ile Yalı Çapkını birleşiyor. Aynı yapım şirketinde olduğumuz için, hikaye ve karakterler bir araya gelecek. Repliklerimde daha önce Yalı Çapkını'ndaki karakterlere göndermeler vardı..." dedi.

FLAŞ HABER! Ceyda Düvenci Açıkladı Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

İŞTE O GÖNDERME!

Filiz (Ceyda Düvenci) karakteri Sakla Beni'de kızı Naz'a (Asude Kalabek) "Sen farkında mısın insanlar Seyran ve Ferit'in düğünü için hala nasıl konuşuyor? Kız ikinci kez evlendi Ferit'le. Bak nasıl düğün yaptı kendine, hala konuşuluyor. Evler, arsalar, yalılar! O eğitimsiz sonradan görme babası Korhanlardan neler aldı!" demişti.

FLAŞ HABER! Ceyda Düvenci Açıkladı Ekranların sevilen iki dizisi Sakla Beni ve Yalı Çapkını dizileri birleşiyor!

YALI ÇAPKINI TARIK SAKLA BENİ KADİR OLMUŞTU!

Yalı Çapkını dizisinde karakterini tamamlayan Baran Bölükbaşı Sakla Beni dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

İki dizinin birleşmesiyle, Yalı Çapkını dizisinden Sakla beni'ye yeni transfer olan oyuncu Baran Bölükbaşı'nın rolü nasıl seyredecek, neler olacak merak ediliyor.

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