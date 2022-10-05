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Haberler Galeri Florida'yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik'in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!
Giriş Tarihi: 05.10.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 11:11

Florida'yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik'in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

ABD'nin Florida eyaletini 240 km hızla vuran Ian Kasırgası sonrası bölgeden korkunç görüntüler gelmişti. Büyük yıkıma yol açan kasırga nedeniyle yüzlerce tekne karaya savrulurken timsahlar ise otoyollara çıkmıştı. Kızı Anjelik Calvin ile Florida'da yaşayan Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba da kasırgada evini kaybetti. Ahu Tuğba'nın evi sular altında kaldı. Korkunç olayda Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin canını zor kurtardı. Oyuncu Ahu Tuğba felaket sonrası ilk kez konuştu...

Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

ABD'nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası'nda 100e yakın insan ölmüştü. Büyük yıkıma sebep olan kasırgada Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sular altında kaldı.

Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

ABD'nin Florida eyaletini 240 km hızla vuran Ian Kasırgası sonrası bölgeden korkunç görüntüler gelmişti.

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Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

Büyük yıkıma yol açan kasırga nedeniyle yüzlerce tekne karaya savrulurken timsahlar ise otoyollara çıkmıştı.

Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

lan Kasırgası'nın vurduğu Florida'da yaşayan Ahu Tuğba'dan da kötü haber geldi.

Florida’yı vuran Ian Kasırgası Ahu Tuğba ile kızı Anjelik’in evini de yuttu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin kabusu yaşadı!

Kızı Anjelik Calvin ile Florida'da yaşayan Yeşilçam oyuncularından Ahu Tuğba'nın da kasırgada evi büyük hasar gördü.

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