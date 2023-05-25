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Haberler Galeri Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 07:03

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü uçağı birbirine kattı hem de parfüm için. Muslera'nın uçakta parfümü kayoldu. Arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi!

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE 1 MİLYON $ KAPTIRDI

Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor.

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Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi.

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...

Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

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