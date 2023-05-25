Giriş Tarihi: 25.05.2023 07:02
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
07:03
Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera uçağı birbirine kattı! Parfümü kaybolan Muslera arkadaşları şaka yaptı sanınca fena sinirlendi...
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü uçağı birbirine kattı hem de parfüm için. Muslera'nın uçakta parfümü kayoldu. Arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sanan Muslera, iddiaya göre duruma sinirlenerek arkadaşlarına bağırıp çağırınca gerginlik yaşandı. Ünlü futbolcuyu, kulüp yetkilileri sakinleştirdi.