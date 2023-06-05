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Haberler Galeri Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın'a Bendeniz'den tepki! "Rezil Beşiktaşlı"
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:55

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın'a Bendeniz'den tepki! "Rezil Beşiktaşlı"

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Kutlamalara Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın da katıldı. Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın kutlamaya katılmasına takipçilerinin yanı sıra şarkıcı Bendeniz'den de tepki geldi. Simge'ye isyan eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumuyla dikkat çekti.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın’a Bendeniz’den tepki! Rezil Beşiktaşlı

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için geri sayım bitti, Nef Stadyumu'nda unutulmaz bir gece yaşandı. Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın’a Bendeniz’den tepki! Rezil Beşiktaşlı

Süper Lig'de 23. şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisiyle sezonu kapattı ve kutlamalar başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, kutlamalar için çok özel bir organizasyon hazırladı.

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın’a Bendeniz’den tepki! Rezil Beşiktaşlı

Lazer gösterileri, stadı çevreleyen bir aslan hologramı, çok sayıda ünlü sanatçının katıldığı konser gibi etkinlikler, tüm taraftarları coşturdu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın’a Bendeniz’den tepki! Rezil Beşiktaşlı

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunun kutlandığı gecenin en güzel anlarından birisi, Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin düet yaptığı anlar oldu.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın’a Bendeniz’den tepki! Rezil Beşiktaşlı

'Aşkın olayım' şarkısını söyleyerek sahneye çıkan Mauro Icardi'ye Simge Sağın eşlik etti. Simge Sağın ve iki kızıyla sahneye çıkan Mauro Icardi, Galatasaraylı taraftarları coşturdu.

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