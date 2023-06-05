Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:42
Güncelleme Tarihi: 05.06.2023
11:55
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan Simge Sağın'a Bendeniz'den tepki! "Rezil Beşiktaşlı"
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından kupayı kaldırdı. Kutlamalara Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın da katıldı. Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın kutlamaya katılmasına takipçilerinin yanı sıra şarkıcı Bendeniz'den de tepki geldi. Simge'ye isyan eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumuyla dikkat çekti.