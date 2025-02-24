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Haberler Galeri Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:58

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile geçtiğimiz sene evlenmişti. Oyunculuk kariyerini bırakan ve Umuda Koşanlar Derneğini kuran Özçelik, her fırsatta eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım götürüyor. Yaptıklarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Özçelik, kendisini yalnız bırakmayan eşi ile yeni bir fotoğraf paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi gelmişti. Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ederken Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etmişti.

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Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başlamıştı. İki sevilen isim, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirmişti. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koymuştu.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Gamze Özçelik eşi ile yeni bir paylaşım yaptı. Hayranlarının adeta beğeni yağmuruna tuttuğu o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

YENİ PAYLAŞIM BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İşte Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'in o pozu...

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