Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti.