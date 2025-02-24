Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
11:58
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile fotoğraf paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu!
Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile geçtiğimiz sene evlenmişti. Oyunculuk kariyerini bırakan ve Umuda Koşanlar Derneğini kuran Özçelik, her fırsatta eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım götürüyor. Yaptıklarıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Özçelik, kendisini yalnız bırakmayan eşi ile yeni bir fotoğraf paylaşarak hayranlarının beğenisini topladı.