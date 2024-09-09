Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
09:38
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e övgüler yağdırdı! “Her seferinde tatile gitmek yerine…”
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti. Her şeyi geride bırakan ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla takdir edilen Gamze Özçelik'ten yeni bir paylaşım geldi. Gamze Özçelik Strik ile eşi Reshad Strik nikah sonrası balayı yerine yardım çalışmalarına katılmak üzere Tanzanya'ya gitmişti. Şimdi de Afganistan'a giden çiftten Gamze Özçelik, eşine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Gamze Özelik, eşine övgüler yağdırdı…