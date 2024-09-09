Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e övgüler yağdırdı! “Her seferinde tatile gitmek yerine…”
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:38

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e övgüler yağdırdı! “Her seferinde tatile gitmek yerine…”

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti. Her şeyi geride bırakan ve maneviyata yönelen, yaptığı yardımlarla takdir edilen Gamze Özçelik'ten yeni bir paylaşım geldi. Gamze Özçelik Strik ile eşi Reshad Strik nikah sonrası balayı yerine yardım çalışmalarına katılmak üzere Tanzanya'ya gitmişti. Şimdi de Afganistan'a giden çiftten Gamze Özçelik, eşine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Gamze Özelik, eşine övgüler yağdırdı…

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’e övgüler yağdırdı! Her seferinde tatile gitmek yerine…

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik ile Reshad Strik, sosyal medyada gündem oldu. Gamze Özçelik, eşine teşekkür ettiği paylaşımla ilgi odağı oldu.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’e övgüler yağdırdı! Her seferinde tatile gitmek yerine…

Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitmişti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’e övgüler yağdırdı! Her seferinde tatile gitmek yerine…

Çiçeği burnunda çift Gamze Özçelik ve Reshad Strik'ten Tanzanya karesi gelmişti.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’e övgüler yağdırdı! Her seferinde tatile gitmek yerine…

Oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik, balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etmişti.

Gamze Özçelik eşi Reshad Strik’e övgüler yağdırdı! Her seferinde tatile gitmek yerine…

BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, dün Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı. İki sevilen isim, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçiriyor. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

SON DAKİKA