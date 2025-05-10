Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"
Giriş Tarihi: 10.05.2025 06:41 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 08:25

Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"

Oyunculuğuyla tanınan, son yıllarda ise yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu. Kurucusu olduğu derneği Umuda Koşanlar ile Gazzeliler için yaptığı yardımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ekmek için fırın kuran Özçelik, dünyanın gözü önünde bir halk yokluğa ve ölüme mahkûm edilirken, sessiz kalmayıp elini taşın altına koymaya devam ediyor.

ÖMER KARAHAN
Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Gamze Özçelik'in açtığı aşevi, sadece bir yardım değil; aynı zamanda insanlığın unuttuğu vicdana atılan tokat gibi bir hatırlatma niteliği taşıyor. Zulmün baş aktörü: İsrail. İşgal, Filistin halkının sistematik olarak yok edilmesi süreci. Ambargolarla boğulan ekonomi, hedef alınan siviller, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesi... Bu, sadece politik bir mesele değil; insanlık suçudur.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Ama ne yazık ki dünya bu suça ya sessiz ya da taraflı. İşte bu sessizliğin ortasında Gamze Özçelik'in attığı her adım, bir çığlık gibi yankılanıyor. Daha önce Gazze'de bir fırın açmıştı; şimdi de aşeviyle Filistinli mazlumlara sıcak yemek ve umut taşıyor. Bu adımlar, yoksulluğa karşı değil sadece; dünya kamuoyunun vicdansızlığına da bir başkaldırı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Özçelik, "Şartlar çok zorlu, yokluk çok derin... Yaşam mücadelesi veren Gazze halkının yanında olmaya, seslerini duyurmaya gayretimize devam ediyoruz. Her geçen gün ağırlaşan şartlara rağmen dünyadaki iyi insanların sesleri Gazze için yükselmeye devam ediyor" dedi.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Birleşmiş Milletler raporları her geçen gün daha karanlık tablolar çiziyor. Ama o raporlar ne yazık ki Filistinli bir annenin gözyaşını dindirmiyor. Belki de o gözyaşına uzanan en somut el, Özçelik ve onun gibi sivil gönüllülerden geliyor.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Bizler sosyal medya paylaşımlarıyla öfkemizi dindirmeye çalışırken, birileri gerçek anlamda orada, Gazzeli çocukların gözlerinin içine bakarak "Yalnız değilsiniz" diyor.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

İsrail'in katliamına maruz kalan Gazze, aylardır açlığa, susuzluğa mahkum edildi. Dünyada birçok ünlü bu zulme sessiz kalırken Gamze Özçelik, Gazzeli vatandaşlar için mücadele ediyor. Özçelik, dernek olarak kurdukları fırınla her gün zor şartlarda ekmek dağıtıyor.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Gazze'de yaşayan halk, üzerlerine bombalar yağdırılırken, aylardır açlık ve susuzlukla hayatta kalma mücadelesi veriyor. İsrail'in ihlal ettiği ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de her türlü hayati ihtiyacın temini oldukça zorlaştı. Bölgede bulunan stokların da tükenme noktasına gelmesiyle birlikte Umuda Koşanlar Derneği harekete geçti.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

KARDEŞLERİMİZE ULAŞIYORUZ

İsrail'in Filistin'e yaptığı katliama dünyada birçok ülke sessiz kalırken, ünlü yıldızlar bu dramı görmezden gelirken Gamze Özçelik, ilk günden beri mağdur olan halkın yanında olmaya devam ediyor.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Zulüm altında, zor şartlarda üretime devam ettiklerini söyleyen Özçelik, "Bölgede açtığımız ekmek fırınıyla Gazze'deki kardeşlerimize taze ekmek dağıtıyoruz" dedi.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

GAMZE ÖZÇELİK'İ MAZLUMLARIN YANINA ALAN HAYAT YOLU NASIL İNŞA EDİLDİ?

Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana kucak açan Özçelik, mutluluğu buldu.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Gamze Özçelik, 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Şimdilerde mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Gamze Özçelik'in biricik oğlu Murathan kocaman oldu.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

"AYAĞA KALKMA SEBEBİM"

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlu şimdi 14 yaşında.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

"ANNESİNE BENZİYOR"

Özçelik'in sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen çocuklarını sizler için derledik...

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK

Gamze Özçelik, Gazze’de Umut Aşevi’ni kurdu! Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!

SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK