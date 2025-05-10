Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"

Ama ne yazık ki dünya bu suça ya sessiz ya da taraflı. İşte bu sessizliğin ortasında Gamze Özçelik'in attığı her adım, bir çığlık gibi yankılanıyor. Daha önce Gazze'de bir fırın açmıştı; şimdi de aşeviyle Filistinli mazlumlara sıcak yemek ve umut taşıyor. Bu adımlar, yoksulluğa karşı değil sadece; dünya kamuoyunun vicdansızlığına da bir başkaldırı.