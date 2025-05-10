Giriş Tarihi: 10.05.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 08:25
Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"
Oyunculuğuyla tanınan, son yıllarda ise yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu. Kurucusu olduğu derneği Umuda Koşanlar ile Gazzeliler için yaptığı yardımların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ekmek için fırın kuran Özçelik, dünyanın gözü önünde bir halk yokluğa ve ölüme mahkûm edilirken, sessiz kalmayıp elini taşın altına koymaya devam ediyor.