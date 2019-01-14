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  • Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

'Umut Pınarı Su Kuyuları projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu 'in başında bulunduğu Umuda Koşanlar Derneği gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı. Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, başarılı fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor. Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

DHA Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 14.01.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 14:32
Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

'Umut Pınarı Su Kuyuları Projesi' kapsamında Kamerun'a giden, oyuncu 'in başında bulunduğu "Umuda Koşanlar Derneği" gönüllüleri, Kamerun'da su kuyuları açtı.

Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu , fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor.

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Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi.

Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı

40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı
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Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı
Gamze Özçelik ve gönüllüler Kamerun'da su kuyuları açtı
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