Gazze’de insanlık nasıl hurdaya çıkarıldı?

Said Jara'nın çektiği bu fotoğrafa dakikalarca baktım, baktıkça insanlığımdan utandım.

Bunlar Gazze'de çaresizce ölümden kaçıp başka yere göç etmeye çalışan günahsız insanlar. Evlerinden geriye kalan çer çöp ile birlikte bir kamyonun kasasına yüklenmişler. Sanırsınız bir hurdacı, Gazze sokaklarını dolaşıp, leğen ve mandal karşılığında "hurda insanları" toplamış...

Haberlerde izlemişsinizdir; İsrail, bombalayacağı binadaki insanları sadece 10 dakika öncesinden uyarıyor. O garipler, eşyalarını kurtarabilmek için pencerelerden aşağı atıyor. Aşağıda kafasına sandık düşen kadın yaralanıyor. Sonra bir ıslık sesi ve ardından gelen korkunç patlamayla bina yerle bir oluyor...

Naziler de Yahudileri trenlerle göçe zorlamışlardı. Onlar daha iyi şartlardaki kamplara gideceklerini sanmışlardı. Ta ki içine tıkıldıkları gaz odalarının vanaları açılana kadar. Onların şansı (!) öleceklerini bilmemeleri ve yalnızca bir kez ölmeleriydi.

Oysa Gazze'de oradan oraya sürülen insanlar, bölgede güvenli yer olmadığı için mutlaka öldürüleceklerini biliyorlar. Bu nedenle de her gün defalarca ölüyorlar...

Allah'ım bu günahsızların intikamını almak için hepimizi memur eyle...



