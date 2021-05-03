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Haberler Galeri Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...
Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 09:07

Geçtiğimiz ay boşanan 'nun son hali korkuttu! 'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

dizisiyle ekranda olan , Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı 'ndan boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu adeta bir deri bir kemik kaldı. Yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ile şaşkınlık yarattı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Nur Fettahoğlu'na takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.

Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

dizisiyle ekranda olan , Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı 'ndan boşanan oyuncu adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

Yatak pozunu sosyal medya hesabından paylaşan 'in Aylin'i son hali ile şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

İşte 'nun ...

Geçtiğimiz ay boşanan Nur Fettahoğlu'nun son hali korkuttu! Kağıt Ev'in Aylin'i Nur Fettahoğlu bir deri bir kemik kaldı...

Verdiği kilolarla dikkat çeken 'na takipçileri, "Çok güzelsin ama aşırı zayıflamışsın bu kadar iyi değil biraz kilo al" yorumunda bulundu.

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