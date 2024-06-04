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Haberler Galeri Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 14:36

Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş son olarak katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy gösterdi. Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekti. Gelin-kaynananın şıklığına övgüler yağdı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi... İşte Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile davet şıklığı...

Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş son olarak oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Perihan Savaş'ın gelini ile yeni karesi ilgi odağı oldu.

Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Perihan Savaş son olarak katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy gösterdi.

Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekti.

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