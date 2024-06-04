Gelin-kaynana şıklığı! Perihan Savaş fenomen gelini Melis Ketenci ile katıldığı gecede hayran bıraktı...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
14:36
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş son olarak katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy gösterdi. Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekti. Gelin-kaynananın şıklığına övgüler yağdı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi... İşte Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile davet şıklığı...