Gelinim Mutfakta’nın güzel sunucusu Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu... Nursel Ergin’in kızı Bengü güzelliğiyle mest etti...

"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda boşandığını aşk videosu ile duyurunca sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarmıştı... Katıldığı yarışma programı ile hayatı değişen Nursel Ergin hayatı da filmleri aratmayan türden. Çok küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Nursel Ergin'in kızı Bengü güzelliğiyle annesine benzetiliyor... İşte Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'nin kızı Bengü...