Giriş Tarihi: 15.12.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 12:16

Gelinim Mutfakta'nın güzel sunucusu Nursel Ergin'den kızı Bengü'ye özel kutlama! 25'ine basan Bengü güzelliğiyle mest etti...

Katıldığı yarışma programı ile hayatı değişen Nursel Ergin hayatı da filmleri aratmayan türden. Çok küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor. "Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin'den kızı Bengü'nün yeni yaşında paylaşımlı kutlama geldi. Nursel Ergin 25 yaşına basan kızı Bengü'nün doğum gününü çok özel sözlerle kutladı. Bengü güzelliğiyle annesine benzetildi.. İşte Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'nin kızı Bengü ve beğeni yağan doğum günü paylaşımı...