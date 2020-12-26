Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

Son günlerde magazin gündeminin dikkatini çeken genç oyuncu Gizem Katmer, yeni yaşına girdi. Gizem Katmer, sosyal medyanın gündeminde. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Esra Ruşan genç oyuncunun doğum gününü Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Katmer'in paylaşımları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun doğum günü paylaşımları takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Katmer'in yaşı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte merak edenler için Gizem Katmer'in yaşı ve ilgi ile takip edilen sosyal medya paylaşımları…