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Haberler Galeri Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

sosyal medyada oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

Son günlerde gündeminin dikkatini çeken , yeni yaşına girdi. Gizem Katmer, sosyal medyanın gündeminde. , , ve genç oyuncunun doğum gününü 'dan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Katmer'in paylaşımları sosyal medyada oldu. Genç oyuncunun paylaşımları takipçileri tarafından ve yağmuruna tutuldu. Katmer'in yaşı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte merak edenler için Gizem Katmer'in yaşı ve ilgi ile takip edilen paylaşımları…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:03
Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

Son günlerde gündeminin dikkatini çeken , yeni yaşına girdi. Gizem Katmer, sosyal medyanın gündeminde. , , ve genç oyuncunun doğum gününü 'dan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. Katmer'in paylaşımları sosyal medyada oldu. Genç oyuncunun paylaşımları takipçileri tarafından ve yağmuruna tutuldu. Katmer'in yaşı takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte merak edenler için Gizem Katmer'in yaşı ve ilgi ile takip edilen paylaşımları…

Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

, paylaşımlarıyla gündemine damga vurdu.

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Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

, sosyal medyanın gündeminde.

Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

, , ve genç oyuncunun doğum gününü 'dan yaptıkları paylaşımlarla kutladılar.

Genç oyuncu Gizem Katmer sosyal medyada ilgi odağı oldu! Doğum gününü böyle kutladı! En çok o merak edildi!

Katmer'in paylaşımları sosyal medyada oldu.

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