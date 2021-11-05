Genç şarkıcı meğer Seher Dilovan’ın oğluymuş... Seher Dilovan’ın oğlu Alan Dere Eurovision’a hazırlanıyor!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın gözlerden uzak byüttüğü oğlu Alan Dere de annesinin izinden gitti. Şarkıcılığı seçen Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere şimdilerde şarkılarıyla müzik severlerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda annesi Seher Dilovan ile birlikte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında boy gösteren Alan Dere sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne oğulu ilk defa yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere ile benzerliği çok konuşuldu. Seher Dilovan son olarak yaptığı açıklamada, oğlunun İsviçre için Eurovision hazırlıklarına başladığını, şarkısını sunduğunu ve sonuç beklediklerini söyledi. İşte ilk defa öğrenenler için Seher Dilovan'ın şarkıcı oğlu Alan Dere...