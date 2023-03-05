Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş'tan güzel haber gelmişti. Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da evlenmişti.