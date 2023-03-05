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Haberler Galeri Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:47

Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturmuştu. Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Tebrik mesajları yağan Bora Akkaş - Oben Alkan çiftine; Nilperi Şahinkaya, Hazal Kaya, Bartu Küçükçağlayan, Nursel Köse, Burcu Biricik, Zeynep Bastık, Ayşecan Tatari, Akasya Türkmen, Ahu Yağtu, Melis İşiten ve Ceylan Ertem gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Üç Kuruş, Ayak İşleri, Yeşilçam ve Geniş Aile gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş'tan güzel haber gelmişti. Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da evlenmişti.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Ünlü çift, Şubat 2023'de Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda nikah kıymıştı.

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Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

İkiliye Hazal Kaya, Sarp Akkaya, İbrahim Selim, Zeynep Bastık, Cenk Tosun, Demet Evgar gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağmıştı.

Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Taze evli çitten müjdeli haber geldi.

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