Geniş Aile’nin yıldızı Bora Akkaş baba oluyor! Oben Alkan ile 1 ay önce evlenmişti...

Rol aldığı Geniş Aile, Çukur ve Yeşilçam dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturmuştu. Taze evli çiftten müjdeli haber geldi. Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Tebrik mesajları yağan Bora Akkaş - Oben Alkan çiftine; Nilperi Şahinkaya, Hazal Kaya, Bartu Küçükçağlayan, Nursel Köse, Burcu Biricik, Zeynep Bastık, Ayşecan Tatari, Akasya Türkmen, Ahu Yağtu, Melis İşiten ve Ceylan Ertem gibi birçok ünlü isimden yorum geldi.