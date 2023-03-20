Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:30

Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündemde. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama… Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Seda Sayan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…