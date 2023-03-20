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Haberler Galeri Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:30

Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan'ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Seda Sayan ve Çağlar Ökten 10 aylık evliliklerinde kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Sayan, şimdi de 4 milyon dolarlık lüks villasıyla gündemde. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama… Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Seda Sayan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, cuma günü sosyal medyada, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaştı.

Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığını sanıldı ama doğrusunu yine benden öğrenin.

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Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Ünlü şarkıcı, taşınmaya hazırlandığı yeni yuvasını iki yıl önce satın almıştı.

Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Sarıyer'deki lüks bir sitede yer alan villayı, tamamen yenilemiş ama taşınmaktan vazgeçmişti.

Gerçek bambaşka çıktı! Gayrimenkul zengini Seda Sayan’ın bir ev daha aldığı sanıldı ama… Milyonluk lüks villasını sık sık paylaşıyordu!

Yaklaşık bir yıldır da, villayı 110 milyon TL'ye satmaya çalışıyordu.

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