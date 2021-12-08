Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:13Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:17
Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti ama... O detayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2019 yılında nikah masasına oturan eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, geçen eylülde bu evliliği sona erdi. Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisini sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir pozla duyuran eski futbolcunun, sevgilisinin yüzünü emojiyle gizlemesine ise anlam verilemedi.