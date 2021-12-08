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Haberler Galeri Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti ama... O detayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:17

Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti ama... O detayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2019 yılında nikah masasına oturan eski futbolcu Gökhan Çıra'nın, geçen eylülde bu evliliği sona erdi. Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisini sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir pozla duyuran eski futbolcunun, sevgilisinin yüzünü emojiyle gizlemesine ise anlam verilemedi.

Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti! Sevgilisinin yüzünü emojiyle gizledi kafalar karıştı!

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra iş ortalıklarını bitiren ikili, yeni ilişkilere yelken açtı.

Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti! Sevgilisinin yüzünü emojiyle gizledi kafalar karıştı!

YENİ SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ GİZLİYOR

25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor.

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Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti! Sevgilisinin yüzünü emojiyle gizledi kafalar karıştı!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çıra, bu sefer de sevgilisine sarıldığı bir pozunu paylaştı ve yine genç kadının yüzünü gizledi.

Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti! Sevgilisinin yüzünü emojiyle gizledi kafalar karıştı!

SELİN DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Selin Ciğerci de geçtiğimiz günlerde basketbolcu Metecan Jamesile aşk yaşamaya başladı. Yeni sevgililer önceki gün ilk kez el ele görüntülenmişti.

Gökhan Çıra yeni aşkını sarmaş dolaş pozuyla ilan etti! Sevgilisinin yüzünü emojiyle gizledi kafalar karıştı!

Öte yandan birkaç gün önce Gökhan Çıra, trafikte seyir halindeyken bir kadınla görüntülenmişti. Eski futbolcunun, araç içerisinde yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

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