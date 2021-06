Gonca Vuslateri: Dedem, babam asker. Benim devlet makamlarına düşmanlığım olamaz

KENDİMİ MUHALİF OLARAK GÖRMÜYORUM SANATÇININ SOKAĞI, MAHALLESİ OLMAZ

Muhalif bir sanatçı olarak algılanıyorsunuz.

Kendinizi muhalif olarak tanımlıyor musunuz?

Yanlış bir algı. Asla muhalif olarak görmüyorum kendimi. Etiketlerin ve kalıpların ardına saklanmam. Her zaman söylerim; sanatçının sokağı olmaz. Ben bir mahalleye ya da bir kesime ait değilim.

Sanatçı lokomotif bir zaman dilimi içerisinde insanların kendileriyle bağ kurabileceği hikayeler anlatır. Halkın her kesiminden insanla temas içindeyim.

Onların hikayelerini anlatıyoruz. İdeolojik farklılıklarım olabilir ama makamsal düşmanlığım olamaz. Son on yıldır toplumsal olarak gerilimler yaşadık. Bu gerilim beni çok üzüyor, artık bitirmeliyiz. Benim kimseyle bir derdim yok. Her gazeteye, her televizyona da röportaj veririm. Ortak değerlerde buluşmaktır benim için önemli olan, bu ülke hepimizin. Beğenmediğim ya da rahatsız olduğum bir şey olursa da sosyal medyamda özgürce bunu paylaşıyorum.

Mesela bu aralar, en çok sosyal medyamda telif haklarını dile getiriyorum.

Bir sanatçı olarak telif haklarının lehimize düzenlenmesini istiyorum. Sosyal medya üzerinden insanların birbirlerine öfke ve nefret kusmasını çok yanlış buluyorum.

Unutmamak gerekir ki, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu ülke için çok büyük emek verildi. Biz de hep ileriye bakıp, ülkemizi daha da iyi bir noktaya taşımak için mücadele etmeliyiz. Bu açıdan ben gençlerimize çok güveniyorum.

Eşimin elini tutarak ölmek isterim