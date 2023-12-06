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Haberler Galeri Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek
Giriş Tarihi: 06.12.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 23:12

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizi, hikayesini güçlendirmek için kadrosuna yeni isimler katıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu diziye son olarak değerli bir oyuncu dahil oldu. Dram türündeki yapımın kadrosuna Gönül Dağı dizisinden apar topar ayrılan bir isim katıldı. Rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, dizide İzzet karakterine hayat verecek. İşte, Gönül Dağı'ndan sonra Ömer kadrosuna dahil olan o isim…

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Star TV ekranlarının konusu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren dizisi Ömer, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimleri başrolde buluşturan yapım, 2. sezonuyla da Pazartesi akşamlarına renk katıyor.

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Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki cami hocasının oğlu Ömer'in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu edinen dizi, hikayesini çeşitlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor.

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

YENİ SEZONU YENİ İSİMLERLE AÇMIŞTI!

Yapıma dahil olan isimler arasında Çağdaş Onur Öztürk, Esra Akkaya, Özgür Daniel Foster, Burcu Cavrar, Damla Makar, Erol Babaoğlu yer alıyor.

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna son olarak flaş bir oyuncu daha katıldı.

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