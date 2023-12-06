Giriş Tarihi: 06.12.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 23:12

Gönül Dağı’ndan apar topar ayrılmıştı! Usta oyuncu Ömer dizisiyle ekranlara dönüyor! Ters köşe bir karaktere hayat verecek

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi oyuncuların yer aldığı dizi, hikayesini güçlendirmek için kadrosuna yeni isimler katıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu diziye son olarak değerli bir oyuncu dahil oldu. Dram türündeki yapımın kadrosuna Gönül Dağı dizisinden apar topar ayrılan bir isim katıldı. Rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu, dizide İzzet karakterine hayat verecek. İşte, Gönül Dağı'ndan sonra Ömer kadrosuna dahil olan o isim…