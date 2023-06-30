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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Asuman'ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar'ın duru güzelliği mest etti!
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:13

Gönül Dağı'nın Asuman'ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar'ın duru güzelliği mest etti!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar tatil sezonunu havuz pozları ile açtı. Gönül Dağı dizisinin köylü güzeli Hazal Çağlar paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, son olarak şezlongda sere serpe güneşlenirken paylaştığı kareler ile yürek hoplattı. Hazal Çağlar'ın havuz pozlarına alev emojileri yağdı. Doğal güzelliğine güvenen ve sıfır makyaj paylaşımı yapan Hazal Çağlar duru güzelliği övgüleri topladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın havuz paylaşımı...

Gönül Dağı’nın Asuman’ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar’ın duru güzelliği mest etti!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya tatil pozları ile adeta damga vurdu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar’ın duru güzelliği mest etti!

Kariyerinin daha başındayken yer aldığı Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar’ın duru güzelliği mest etti!

Hazal Çağlar tatil sezonunu havuz pozları ile açtı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar’ın duru güzelliği mest etti!

Hazal Çağlar, son olarak şezlongda sere serpe güneşlenirken paylaştığı kareler ile yürek hoplattı. Doğal güzelliğine güvenen ve sıfır makyaj paylaşımı yapan Hazal Çağlar duru güzelliği övgüleri topladı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medyadan alev emojileri yağdı! Hazal Çağlar’ın duru güzelliği mest etti!

Hazal Çağlar'ın havuz pozlarına alev emojileri yağdı.

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