Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:29

Gönül Dağı'nın Asuman'ı süper minisi ile yaktı geçti! Genç oyuncu Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine övgüler yağdı!

İlk dizisi ile şöhrete kavuşan şanslı oyunculardan Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar yeni pozları ile yaktı geçti. Gönül Dağı dizisinin köylü güzeli Hazal Çağlar paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya minili pozu ile damga vurdu. Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. Hazal Çağlar'ın süper minili pozuna takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar duru güzelliğiyle övgüleri topladı...