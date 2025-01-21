Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:49
Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan gönülleri fetheden hareket! Filistin'e böyle destek verdi
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, geçtiğimiz yazın başında sosyal medya hesabında Filistin'e destek mesajı yayınlamıştı. Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından sosyal medya hesabından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile paylaşım yapmıştı. Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirkol, yaz boyunca yaptığı gösterilerin gelirlerini Filistin'e bağışladığını söyledi