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Haberler Galeri Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan gönülleri fetheden hareket! Filistin'e böyle destek verdi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:49

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan gönülleri fetheden hareket! Filistin'e böyle destek verdi

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, geçtiğimiz yazın başında sosyal medya hesabında Filistin'e destek mesajı yayınlamıştı. Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından sosyal medya hesabından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile paylaşım yapmıştı. Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirkol, yaz boyunca yaptığı gösterilerin gelirlerini Filistin'e bağışladığını söyledi

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

Komedyen Doğu Demirkol, geçtiğimiz yazın başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurmuştu.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

Demirkol, yaptığı açıklamayla sevenlerinin de bir defa daha kalbini kazandı.

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Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

Normal şartlarda yazın gösteri yapmadığını söyleyen ünlü komedyen bu yaz neden gösteri yaptığını şu sözlerle anlattı;

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

"Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Ama dedim ki koyabildiğiniz kadar koyun bu yaz yorucu olsun ama bende rahatlamış olayım, vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz."

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isim, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarına tepki göstererek Filistin'e desteğini açıklıyor.

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