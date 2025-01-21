Ünlü komedyen Doğu Demirkol’dan gönülleri fetheden hareket! Filistin’e böyle destek verdi

"Normalde yazın tatil yapabileyim diye açık hava çok koydurmazdım. Ama dedim ki koyabildiğiniz kadar koyun bu yaz yorucu olsun ama bende rahatlamış olayım, vicdanım rahatlasın, elimden geleni yapmış olayım. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz."