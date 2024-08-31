Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
10:16
Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i meğer usta oyuncunun kızıymış….
Yeşilçam tarihine altın harflerle kazınan efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliğiyle hafızalarda yer edindi. Filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oğulları minik Samet'i gören herkes erkek sanıyordu. Filmde erkek çocuğu canlandıran minik yıldızın aslında kız olduğunu ilk kez öğrenler şoke oldu. Peki bunu biliyor muydunuz? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i meğer usta oyuncunun kızıymış….