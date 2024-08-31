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Haberler Galeri Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i meğer usta oyuncunun kızıymış….
Giriş Tarihi: 31.08.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 10:16

Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Yeşilçam tarihine altın harflerle kazınan efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım, "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti" repliğiyle hafızalarda yer edindi. Filmde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oğulları minik Samet'i gören herkes erkek sanıyordu. Filmde erkek çocuğu canlandıran minik yıldızın aslında kız olduğunu ilk kez öğrenler şoke oldu. Peki bunu biliyor muydunuz? Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

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Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i meğer usta oyuncunun kızıymış….

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Görenler erkek sanıyordu! Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın minik rol arkadaşıydı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın küçük Samet’i meğer usta oyuncunun kızıymış….

Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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