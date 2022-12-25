Giriş Tarihi: 25.12.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 13:22

Görenler tanımakta çok zorlandı! 49 yaşındaki şarkıcı Güllü resmen eridi bitti! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

Şarkıcı Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. Güllü, Aleyna Tilki ve şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel'i topa tuttu. Güllü "Taklitler aslını yaşatır. Kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon" dedi. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti... İşte Güllü'nün son hali...