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Haberler Galeri Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:48

Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Yayınlandığı dönem seyirciye hoş vakit geçirten Cennet Mahallesi, oyuncularının değişimleriyle de sık sık magazin gündemine geliyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi bir birinden ünlü isimin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si Belemir Temizsoy, yıllar sonra ortaya çıktı. Belemir'i görenlerin adeta nutku tutuldu. Şimdilerde şarkıcı Hadise'nin kopyası olan genç kız güzelliği ile büyülüyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy, takipçileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...

Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile konuşuluyor.

Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Türk dizi tarihinin eğlenceli yapımlarından Cennet Mahallesi tekrarlarıyla izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise sanıyor.

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Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!

Geçtiğimiz yıl evlenen Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

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