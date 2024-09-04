Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:48
Görenlerin nutku tutuldu! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şimdinin Hadise’si oldu! Belemir Temizsoy bir de şimdi bakın!
Yayınlandığı dönem seyirciye hoş vakit geçirten Cennet Mahallesi, oyuncularının değişimleriyle de sık sık magazin gündemine geliyor. Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Özkan Uğur gibi bir birinden ünlü isimin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si Belemir Temizsoy, yıllar sonra ortaya çıktı. Belemir'i görenlerin adeta nutku tutuldu. Şimdilerde şarkıcı Hadise'nin kopyası olan genç kız güzelliği ile büyülüyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy, takipçileriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...