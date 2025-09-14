’Gözleri KaraDeniz’de sular ısınacak!

Sahnenin çekim arkası hikayesini ise başrol oyuncuları şöyle anlattı; Özge Yağız sahneyle ilgili, "Gerçekten fazla tekrar almak gereken bir sahne idi. Su korkum yok ama kolay da değildi. Ancak partnerim ve ekibimiz sayesinde zorlu dakikalar kolaylaştı. Serin bir akşama denk geldiğimiz için çok zorlandık ama sahnenin buna değdiğini düşünüyorum." derken; Halit Özgür Sarı ise, "Çalışmaktan çok keyif aldığım, ekip için çok uğraş gerektiren teknik detayların büyük önem arz ettiği bir sahneydi. Emeklerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz." sözleriyle sahnenin etkisini anlattı.