’Gözleri KaraDeniz’de sular ısınacak!

atv'nin Salı akşamı üçüncü bölümüyle ekrana gelecek olan dizisi 'Gözleri KaraDeniz',de izleyiciyi nefesleri kesecek bir sahne bekliyor. Dizide, Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız, kendini boğazın serin sularına bırakıyor. Ancak tabi ki Azil imdadına yetişiyor. Bu romantik kurtarış, aralarına mesafe koymaya çalışan ikilinin zor anlar yaşamasına neden olacak. Güneş ve Azil'in denizin içinde göz göze kaldıkları o anlar, romantizmi ve yasak aşkın çekimini en yoğun haliyle seyircilere de hissettirecek. Sahnenin çekim arkası hikayesini ise başrol oyuncuları şöyle anlattı; Özge Yağız sahneyle ilgili, 'Gerçekten fazla tekrar almak gereken bir sahne idi. Su korkum yok ama kolay da değildi. Ancak partnerim ve ekibimiz sayesinde zorlu dakikalar kolaylaştı. Serin bir akşama denk geldiğimiz için çok zorlandık ama sahnenin buna değdiğini düşünüyorum.' derken; Halit Özgür Sarı ise, 'Çalışmaktan çok keyif aldığım, ekip için çok uğraş gerektiren teknik detayların büyük önem arz ettiği bir sahneydi. Emeklerimizin karşılık bulacağına inanıyoruz.' sözleriyle sahnenin etkisini anlattı. Sezonun çok konuşulacak sahnelerinden birine imza atan 'Gözleri KaraDeniz', aşk, yasaklar ve heyecan dolu gelişmeleriyle 16 Eylül Salı akşamı atv'de