“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ Türkiye, 10 Haziran Cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi Final heyecanını coşkulu bir partiyle eğlenceye dönüştürdü. GQ dergisi lüks saat markası Vanguart sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş, sanat, spor ve moda camiasından yerli yabancı birçok ünlü isim katıldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan final maçını yetmiş bin kişi statta izlerken, şehirde özel maç izleme etkinlikleri de gerçekleşti. Onlardan en dikkat çekeni ise GQ dergisinin The Game Night adlı etkinliği oldu. GQ'nun Halas Yatı'nda ünlü saat markası Vanguart'ın sponsorluğunda düzenlenen final maçı kutlama etkinliğine, sanat ve spor camiasından yerli yabancı birçok ünlü isim katıldı. Konuklar önce Halas Yatı'nda kurulan dev ekranda maçı izledi. Kupa sahibini bulduktan sonra da parti başladı. Geceye Galatasaraylı futbolcu Juan Mata, Lucien Leon Laviscount, Mehmet Korutürk, Kristina Liliana Nova, Francesca Versace, Darina Pandev, Christopher Leoni, Alizade, Christian Siemens, Turgut- Naz Özal, Cedi Osman, Ebru Şahin, Ece Sükan, Tunde Balogun, Carlon Ramong, Watchanish, Zeynep Utku, Nurali Aliyev, Meryem Uzerli, Günce Gözütok, Taro Emir, Oğuzhan Koç, Çağlar Ertuğrul, Yiğit Sezgin, Julius Dein, Serkan Çayoğlu, Tuba Ünsal, Hande Soral, İsmail Demirci, Berk Atan, Tuba Ergin gibi ünlü isimler katıldı. DJ OBI ve DJ Magnum'un setin başına geçtiği parti sabaha kadar sürdü.