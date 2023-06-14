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Haberler Galeri “GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali'ni Boğaz’da kutladı!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:37

GQ TürkiyeŞampiyonlar Ligi Finali'ni Boğaz’da kutladı!

GQ Türkiye, İsviçre'li saat markası Vanguart sponsorluğunda Şampiyonlar Ligi Final maçını görkemli bir partiyle, İstanbul Boğaz'ında kutladı.

“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ Türkiye, 10 Haziran Cumartesi akşamı Şampiyonlar Ligi Final heyecanını coşkulu bir partiyle eğlenceye dönüştürdü.

“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

GQ dergisi lüks saat markası Vanguart sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe iş, sanat, spor ve moda camiasından yerli yabancı birçok ünlü isim katıldı.

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“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanan final maçını yetmiş bin kişi statta izlerken, şehirde özel maç izleme etkinlikleri de gerçekleşti.

“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

Onlardan en dikkat çekeni ise GQ dergisinin The Game Night adlı etkinliği oldu.

“GQ Türkiye” Şampiyonlar Ligi Finali’ni Boğaz’da kutladı!

GQ'nun Halas Yatı'nda ünlü saat markası Vanguart'ın sponsorluğunda düzenlenen final maçı kutlama etkinliğine, sanat ve spor camiasından yerli yabancı birçok ünlü isim katıldı.

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