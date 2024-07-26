"Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam" Hepimiz onu oyuncu olarak tanıdık gerçek bambaşka çıktı!

Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
08:32
Yeşilçam'ın usta isimlerinden İhsan Yüce'yi 150'yi aşkın filmde izledik... 7'den 70'e herkes tanıyor İhsan Yüce'yi ama hayatı hakkındaki gerçekleri belki ilk defa duyacaksınız... Çöpçüler Kralı'nda "Gül gibi zabıta dururken kızını çöpçüye veren adam" olarak izledik onu, Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'suydu İhsan Yüce... Tevazuyu hiç elden bırakmayan zarif adam İhsan Yüce'nin ömrü sanatla geçti. Girdiği her rolü izleyiciye altın tepside sunan yüce gönüllü usta isim, 1991 yılında aramızdan ayrıldı. 62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran İhsan Yüce'nin meğer 10 parmağında 10 marifet varmış...