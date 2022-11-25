Giriş Tarihi: 25.11.2022 07:49

Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'ine yıllar acımasız davrandı! Lale Ilgaz adeta sırra kadem basmıştı!

Adile Naşit ile Münir Özkul'un filmleri arasında hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden olan Gülen Gözler filmi Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yerini aldı. Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlediği, usta isimlerin hayat verdiği karakterlerin günümüze kadar taşındığı, repliklerinin dilden dile dolaştığı Gülen Gözler filmi 1977 yılında çekilmişti. Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile gündem oldu. Gülen Gözler'in Kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz tek filmle ünlü olmuş sonrasında adeta sırra kadem basmıştı. Uzun yıllardır merak edilen oyuncu Lale Ilgaz'ın son hali olay oldu. İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...