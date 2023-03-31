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Haberler Galeri Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 13:34

Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

Bir konserinde imam hatip liseliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, seçim sonucuna göre Türkiye'ye döneceği şeklindeki haberle ilgili avukatından Emek Emre'den yalanlama geldi. Emre, Gülşen'in teklif almadığını, Türkiye'de ikamet ettiğini söyledi.

Deniz YUSUFOĞLU
Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

Bir konserinde imam hatip liseliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, seçim sonucuna göre Türkiye'ye döneceği şeklindeki haberle ilgili avukatından Emek Emre'den açıklama geldi.

Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

Haberlerde Gülşen'in teklifi reddettiği, yurtdışında olduğu, ülkesi Türkiye'ye dönüp dönmeme konusunda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri beklediği ve mevcut iktidarın seçimleri kazanması halinde ülkesine dönmeyeceği ve/veya Türkiye'yi terk edeceği iddiaları yer almıştı.

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Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

İDDİALARI YALANLADI
İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Emek Emre açıklamasında şunları söyledi:

Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

"Bu gerçek dışı iddianın dayanağı olarak da herhangi bir isim verilmeksizin "Gülşen'in avukatı açıkladı" minvalinde bir temeli veya ispat kabiliyeti olmayan ifadelerle müvekkil Gülșen ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Müvekkil herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği teklifi almamıştır ve ülkesi Türkiye'de bulunmak ve ikamet etmektedir. Gündem yaratma maksadıyla ortaya atılan bu gerçek dışı iddia ve iddianın müsebbipleri hakkında yasal yollara başvurulacağını belirtir, müvekkil Gülşen'e dair herhangi bir yakınlığı yahut bilgisi olmayan şahıs ve kurumların ortaya attığı iddialara yetkili kişilerce tasdik edilmedikçe itibar edilmemesini istirham ederiz"

Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama
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