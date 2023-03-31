Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama

"Bu gerçek dışı iddianın dayanağı olarak da herhangi bir isim verilmeksizin "Gülşen'in avukatı açıkladı" minvalinde bir temeli veya ispat kabiliyeti olmayan ifadelerle müvekkil Gülșen ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Müvekkil herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği teklifi almamıştır ve ülkesi Türkiye'de bulunmak ve ikamet etmektedir. Gündem yaratma maksadıyla ortaya atılan bu gerçek dışı iddia ve iddianın müsebbipleri hakkında yasal yollara başvurulacağını belirtir, müvekkil Gülşen'e dair herhangi bir yakınlığı yahut bilgisi olmayan şahıs ve kurumların ortaya attığı iddialara yetkili kişilerce tasdik edilmedikçe itibar edilmemesini istirham ederiz"