Giriş Tarihi: 31.03.2023 13:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
13:34
Gülşen’in avukatından CHP milletvekilliği adaylığı ile ilgili açıklama
Bir konserinde imam hatip liseliler ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, seçim sonucuna göre Türkiye'ye döneceği şeklindeki haberle ilgili avukatından Emek Emre'den yalanlama geldi. Emre, Gülşen'in teklif almadığını, Türkiye'de ikamet ettiğini söyledi.