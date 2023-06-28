Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
10:13
Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! "Hayat bana bir şans daha verdi"
Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi son dönemin popüler dizilerinde imzası bulunan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde ağrı hissetmesi sonucu apar topar ameliyata alınarak anjiyo oldu. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen Budayıcıoğlu, taburcu olmasının ardından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun sağlık durumu...