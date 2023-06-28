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Haberler Galeri Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! "Hayat bana bir şans daha verdi"
Giriş Tarihi: 28.06.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 10:13

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! "Hayat bana bir şans daha verdi"

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi son dönemin popüler dizilerinde imzası bulunan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde ağrı hissetmesi sonucu apar topar ameliyata alınarak anjiyo oldu. Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen Budayıcıoğlu, taburcu olmasının ardından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun sağlık durumu...

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Hayat bana bir şans daha verdi

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi son dönemin popüler dizilerinde imzası bulunan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonucu apar topar ameliyata alındı. Anjiyo olan Budayıcıoğlu'nun bir damarının tıkalı olduğunun tespit edilmesinin ardından stent takıldı.

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Hayat bana bir şans daha verdi

Taburcu olan Budayıcıoğlu "Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Şimdi iyiyim" dedi.

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Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Hayat bana bir şans daha verdi

Bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen Budayıcıoğlu, taburcu olmasının ardından sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada "Hayat bana bir şans daha verdi. Zamanında müdahale edildiği için şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı.

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Hayat bana bir şans daha verdi

'KALP KRİZİNE DÖNÜŞMEDEN YAKALANDI'

Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyata alındı! Hayat bana bir şans daha verdi

"Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim."

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