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Haberler Galeri "Gün batımı hatırası" Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:53

"Gün batımı hatırası" Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti son olarak denizdeki romantik halleriyle düşman çatlatmıştı. Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi. "Gün batımı hatırası" diyerek paylaştığı karelerle Sinem Kobal ilgi odağı oldu...

Gün batımı hatırası Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...

Gün batımı hatırası Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...

Ailecek tatilde olan çiftin son olarak romantik görüntüleri kameralara yansımıştı...

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Gün batımı hatırası Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...

Sinem Kobal'dan yeni tatil kareleri geldi.

Gün batımı hatırası Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...

"Gün batımı hatırası" diyerek paylaştığı karelerle Sinem Kobal ilgi odağı oldu...

Gün batımı hatırası Sinem Kobal poz verdi eşi Kenan İmirzalıoğlu çekti! Gözde çiftin romantik anları...
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