Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
06:34
GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras, eşini affetti ve boşanma dilekçesini geri çekti. Ünlü işadamı Baran Aras'ın eşini evlilik sözleşmesiyle ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sözleşmeye göre Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ı aldatırsa bütün mal varlığını kaybecek. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de GÜNAYDIN ulaştı. Ayrıntıları Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı...