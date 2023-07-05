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Haberler Galeri GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 06:34

GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras, eşini affetti ve boşanma dilekçesini geri çekti. Ünlü işadamı Baran Aras'ın eşini evlilik sözleşmesiyle ikna ettiği ortaya çıktı. 18 maddeden oluşan sözleşmeye göre Baran Aras, eşi Elif İnci Aras'ı aldatırsa bütün mal varlığını kaybecek. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de GÜNAYDIN ulaştı. Ayrıntıları Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Baran-Elif İnci Aras çiftinin çok özel bir sözleşmeyle evliliklerini kurtardıklarını yazmıştım dün. Elif İnci Aras'ın, mahkemeye verdiği boşanma dilekçesini, eşi Baran Aras'ın "Aldatırsam bütün servetimi eşime vereceğim" diyerek bir sözleşme imzalamasıyla geri çektiği detayını da aktarmıştım. Dün sosyetede bütün gün bu haberim konuşuldu. Gündem yaratan bu sıra dışı 'evlilik sözleşmesi'nin diğer maddelerine de ulaştım.

GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

İşte o maddeler:

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GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

-Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.
-Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek.

-Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.

GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

-Baran Aras'ın kullandığı telefon hatları değişecek.
-Baran Aras'ın tüm yurt dışı seyahatlerine, eşi Elif İnci Aras da eşlik edecek.

GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

-Baran Aras ve Elif İnci Aras'a ait tüm maaş ve kira gelirleri ortak hesaba ödenecek.
-Aile, kişisel, ev, araç ve tekne giderleri, bu ortak hesaptan Elif İnci Aras yönetiminde ödenecek.

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