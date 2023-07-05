GÜNAYDIN 18 maddelik anlaşmaya ulaştı! İşte esaret sözleşmesi! Ünlü sosyetik çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü...

-Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek.

-Baran Aras, tek imza ile ancak 30.000 TL'ye kadar nakit çekebilecek, onun üzerindeki para çekmek isterse iki imza gerekecek.

-Elif İnci Aras için ise hiçbir sınırlama olmayacak.

