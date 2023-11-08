Giriş Tarihi: 08.11.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 06:49

GÜNAYDIN Engin Polat’ın pes dedirten ifadesine ulaştı! 25 milyon TL için ‘harçlık’ dedi!

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Engin Polat, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için şu savunmayı yaptı: "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." İşte Engin Polat'ın verdiği ifadeden satırbaşları…