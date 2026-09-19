Haberler
Galeri
Magazin
Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: 'Evlerden ırak kaynana modeli'
Giriş Tarihi: 19.09.2026 06:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 06:57
Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: "Evlerden ırak kaynana modeli"
Yüksel Aytuğ, atv'nin yeni fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yeri konu alan köşe yazısında yapımın dikkat çeken sahnelerini ve oyunculuklarını mercek altına aldı. Dizideki kaynana entrikasından etkilenen Aytuğ; Sibel Taşçıoğlu, Devrim Yakut ve Burak Özçivit'in performanslarını överken genç oyuncu Çağıl Aydıner'e de ayrı bir parantez açtı. Ünlü televizyon eleştirmeninin "perşembe akşamlarının kurtarıcısı" olarak nitelendirdiği diziye ilişkin yorumları dikkat çekti.