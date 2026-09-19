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Giriş Tarihi: 19.09.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 06:57

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: "Evlerden ırak kaynana modeli"

Yüksel Aytuğ, atv'nin yeni fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yeri konu alan köşe yazısında yapımın dikkat çeken sahnelerini ve oyunculuklarını mercek altına aldı. Dizideki kaynana entrikasından etkilenen Aytuğ; Sibel Taşçıoğlu, Devrim Yakut ve Burak Özçivit'in performanslarını överken genç oyuncu Çağıl Aydıner'e de ayrı bir parantez açtı. Ünlü televizyon eleştirmeninin "perşembe akşamlarının kurtarıcısı" olarak nitelendirdiği diziye ilişkin yorumları dikkat çekti.

YÜKSEL AYTUĞ
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Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Güneşin doğduğu yerden, Çukurova'dan sıcacık bir dizi doğdu. Atv'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer hem konusu, hem oyunculukları hem de kalburüstü rejisiyle göz doldurdu.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Dizinin bence en can alıcı bölümü, kaynana Celadet hanımın gelinine kurduğu müthiş kumpastı.

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Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Onu, oğlu Kenan'dan ayırıp, zengin aile kızı Hanzade'ye döndürmek için akıllara durgunluk veren bir entrika planlayıp, Leyla'ya kolay temizlenmeyecek bir çamur attı.

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Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Bu sahnelerde Celadet hanım karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu ile diğer kaynana adayı Devran'ı oynayan Devrim Yakut'un tecrübeden damıtılmış rafine oyunculuklarına bayıldım.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Hazır söz oyunculuklardan açılmışken, jön tayfası arasında kendini en fazla geliştiren oyuncunun Burak Özçivit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Suzi karakterine hayat veren Çağıl Aydıner'in yanına ise uğurlu tik'imi iliştirmekte hiç tereddüt etmedim.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Bu kızda çok iş var. Dizide hem Asmalı Konak'tan hem de klasik Yeşilçam filmlerinden izler buldum ve bu karışım çok hoşuma gitti.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Zevkime hitap edecek yapım bulamadığım perşembe akşamlarının kurtarıcısı oldular.

Güneşin Doğduğu Yer fırtına estirdi! Karakteriyle sezona damga vuracak oyunculuk: Evlerden ırak kaynana modeli

Yolları açık olsun.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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