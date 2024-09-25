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Haberler Galeri Gurbetçi Şaban'ın güzeller güzeli Bahar'ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:25

Gurbetçi Şaban'ın güzeller güzeli Bahar'ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban'ın BaharMüge Akyamaç, şimdilerde ne yapıyor? Kariyerine Yeşilçam'da başlayan Müge Akyamaç'ı tv dizilerinden de hatırlıyoruz. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi... İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali...

Gurbetçi Şaban’ın güzeller güzeli Bahar’ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç şimdilerde 61 yaşında ama güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.

Gurbetçi Şaban’ın güzeller güzeli Bahar’ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gurbetçi Şaban tekrarlarıyla yine izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrol olduğu kahkahaya boğan filmler aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenilenler arasında.

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Gurbetçi Şaban’ın güzeller güzeli Bahar’ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

Gurbetçi Şaban da hiç kuşkusuz en sevilenlerden.

Gurbetçi Şaban’ın güzeller güzeli Bahar’ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen yine Şener Şen'in Milyarder filminden de hatırladığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

Gurbetçi Şaban’ın güzeller güzeli Bahar’ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!

Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi...

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