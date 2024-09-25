Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
14:25
Gurbetçi Şaban'ın güzeller güzeli Bahar'ıydı... 61 yaşındaki Müge Akyamaç adeta yıllara meydan okuyor!
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ı Müge Akyamaç, şimdilerde ne yapıyor? Kariyerine Yeşilçam'da başlayan Müge Akyamaç'ı tv dizilerinden de hatırlıyoruz. Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki hali şaşırttı! Müge Akyamaç'ı görenler "adeta yıllara meydan okuyor" demeden edemedi... İşte son dönem Yeşilçam filmlerinin güzel yıldızlarından biri olan Müge Akyamaç'ın son hali...