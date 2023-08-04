Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
11:37
Güzel anne adayı Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı'dan yorum gecikmedi!
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çiftinden sosyetik güzel, karnı burnunda bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinden yüzlerce iyi dilek mesajı alan ünlü isme, Arzu Sabancı'dan da yorum gecikmedi.