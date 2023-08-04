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Haberler Galeri Güzel anne adayı Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı'dan yorum gecikmedi!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:37

Güzel anne adayı Nazlı Sabancı'nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı'dan yorum gecikmedi!

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sosyetik çift Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Hacı Sabancı-Nazlı Sabancı çiftinden sosyetik güzel, karnı burnunda bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçilerinden yüzlerce iyi dilek mesajı alan ünlü isme, Arzu Sabancı'dan da yorum gecikmedi.

Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

İş insanı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikâh masasına oturan, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün yapan Nazlı Kayı Sabancı, geçtiğimiz mart ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını açıklamış; sosyetik güzel, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

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Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

KARNI BURNUNDA

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim, son olarak 360 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu paylaştı.

Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

İki eliyle iyice büyüyen karnını kavrayan Sabancı, fotoğrafına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

YORUM YAĞDI

Nazlı Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni aldı. Takipçileri, sosyetik güzele; "Harika bir hamile oldun Nazlı'cım", "Sağlıkla gelsin inşallah" ve "Sabancı ailesinin en güzel kadını" gibi yorumlar yaptı.

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