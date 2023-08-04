Güzel anne adayı Nazlı Sabancı’nın karnı burnunda yeni pozu! Arzu Sabancı’dan yorum gecikmedi!

YORUM YAĞDI

Nazlı Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni aldı. Takipçileri, sosyetik güzele; "Harika bir hamile oldun Nazlı'cım", "Sağlıkla gelsin inşallah" ve "Sabancı ailesinin en güzel kadını" gibi yorumlar yaptı.