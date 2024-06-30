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Haberler Galeri Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! "Maşallah size" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:35

Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! "Maşallah size" yorumları yağdı...

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. Aslı Enver ile kızı Elay'ın deniz keyfi kalpleri ısıttı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay ile tatil paylaşımı...

Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! Maşallah size yorumları yağdı...

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! Maşallah size yorumları yağdı...

GEÇEN YIL KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor.

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Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! Maşallah size yorumları yağdı...

Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi.

Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! Maşallah size yorumları yağdı...

İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay ile tatil paylaşımı...

Güzel anne Aslı Enver minik kızı Elay ile denizde eğlendiği anları paylaştı! Maşallah size yorumları yağdı...

Aslı Enver ile kızı Elay'ın deniz keyfi kalpleri ısıttı.

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