Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! "Gülüşüne maşallah"

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi.