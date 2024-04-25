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Haberler Galeri Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! "Gülüşüne maşallah"
Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 11:17

Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! "Gülüşüne maşallah"

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. Aslı Enver ile kızı Elay'ın karesi kalpleri ısıttı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay...

Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! Gülüşüne maşallah

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! Gülüşüne maşallah

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu. Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi.

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Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! Gülüşüne maşallah

Aslı Enver ile kızı Elay'ın karesi kalpleri ısıttı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay...

Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! Gülüşüne maşallah

AŞK DOLU KUTLAMA!

Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü kutladı.

Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! Gülüşüne maşallah

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Aslı Enver eşiyle fotoğraflarını paylaşarak altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim❤️ Seni çok seviyorum @gokbudakberkin önümüzde nice mutlu yıllar olsun… takım arkadaşım 👻" notunu ekledi.

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