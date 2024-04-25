Giriş Tarihi: 25.04.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
11:17
Güzel anne Aslı Enver’den minik kzı Elay ile kalpleri ısıtan poz! "Gülüşüne maşallah"
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelecek pozları iple çekiyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın bu mutlu evliliğinden 4 Temmuz'da doğan Elay adında bir de kızları var. Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver'den son olarak minik kızı Elay ile yeni poz geldi. Aslı Enver ile kızı Elay'ın karesi kalpleri ısıttı. İşte gülüşü ve sevimliliği ile "Maşallah" dedirten Aslı Enver'in kızı Elay...