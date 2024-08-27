Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! “Arabada eğlendirme çabaları”

İpek Açar ile Kayahan'ın kızları şimdilerde 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Ünlü şarkıcı çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak oğlu Ömer ile bir paylaşım yapan İpek Açar'ın eğlenceli paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.