Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:58
Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! “Arabada eğlendirme çabaları”
48 yaşındaki şarkıcı İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı var. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu bir kez daha tattı. Müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye mutluluk getirdi. İpek Açar, son olarak oğlu Ömer ile eğlenceli bir paylaşım yaptı. İpek Açar, paylaşımına "Arabada eğlendirme çabaları" notu da ekledi.