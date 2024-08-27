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Haberler Galeri Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! “Arabada eğlendirme çabaları”
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:58

Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! “Arabada eğlendirme çabaları”

48 yaşındaki şarkıcı İpek Açar'ın merhum sanatçı Kayan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı var. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda annelik duygusunu bir kez daha tattı. Müzisyen Alper Kömürcü ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, aileye mutluluk getirdi. İpek Açar, son olarak oğlu Ömer ile eğlenceli bir paylaşım yaptı. İpek Açar, paylaşımına "Arabada eğlendirme çabaları" notu da ekledi.

Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! Arabada eğlendirme çabaları

İpek Açar ile Kayahan'ın kızları şimdilerde 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. İpek Açar, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında. Ünlü şarkıcı çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak oğlu Ömer ile bir paylaşım yapan İpek Açar'ın eğlenceli paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! Arabada eğlendirme çabaları

İpek Açar'ın Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül'ü görenler adeta büyüleniyor. 24 yaşında güzeller güzeli bir genç kız olan Aslı Gönül, annesine olan benzerliğiyle de dikkatleri çekiyor. Usta sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te hayata gözlerini yummuştu.

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Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! Arabada eğlendirme çabaları

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar, fırsat buldukça kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! Arabada eğlendirme çabaları

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oluyor.

Güzel anne İpek Açar oğlu Ömer ile yeni paylaşım yaptı! Arabada eğlendirme çabaları

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor.

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