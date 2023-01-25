Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:03

Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ile Leyla'yı babalarına bıraktı arkadaşlarıyla felekten bir gece çaldı!

2016 yılında hayatını Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2şimdilerde iki çocuk annesi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'ın hayranları yeni proje haberi beklerken güzel oyuncudan ikinci bebek haberi gelmişti. Lalin ve Leyla adından iki kız çocuğu olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olmayı başardı. Doğum sonrası eski fit haline kısa sürede dönen Sinem Kobal'dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Artık daha sık görüntülenen Sinem Kobal son olarak yeni projeleri değerlendireceğine yönelik sinyali verdi. Sinem Kobal'dan kızı Lalin ve Leyla'nın kime benzediğine dair açıklama da geldi... Kızları Lalin ve Leyla'yı babaları Kenan İmirzalıoğlu'na bırakan Sinem Kobal aralarında şarkıcı Edis'in de bulunduğu arkadaş grubu ile uzun aradan sonra eğlenmeye çıktı.