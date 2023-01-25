Video Magazin Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın kime benzediğini açıkladı! | Video
Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın kime benzediğini açıkladı! | Video

Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın kime benzediğini açıkladı! | Video

25.01.2023 | 14:06

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı… 2020 yılında ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Kobal, 7 ay önce ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu önceki akşam gecelerde kameralara yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve kızları Leyla ile Lalin'in kime benzediğini açıkladı.

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