Güzel anne Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın kime benzediğini açıkladı! | Video
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuşlardı… 2020 yılında ilk kez anne olma heyecanı yaşayan Kobal, 7 ay önce ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu önceki akşam gecelerde kameralara yakalandı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve kızları Leyla ile Lalin'in kime benzediğini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
00:15
Selen Görgüzel çılgın dansı ve tarzıyla dikkat çekti | Video 22.01.2023 | 16:32
06:07
İrem Derici: "Bugün 'Bursa Bülbülü' benim" | Video 22.01.2023 | 08:39
00:04
00:09
00:22
00:26
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yüz yüze geldi | Video 18.01.2023 | 11:15
01:46
00:50
00:11
00:46
04:52
00:44
Hülya Avşar havuzda siyah mayosuyla şov yaptı | Video 15.01.2023 | 08:48
00:48
00:15
Hadise siyah elbisesiyle kalça dansı yaptı, sosyal medya yıkıldı | Video 13.01.2023 | 14:59
03:42
03:18
Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı | Video 13.01.2023 | 12:20
00:49
01:06