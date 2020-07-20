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Haberler Galeri Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Güzel oyuncu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi ile denizde sarmaş dolaş yakalanan çok konuşulmuştu. Birlikte tatile çıkan genç aşıklar Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu birbirlerini öpücüklere boğmuşlardı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Afra Saraçoğlu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Kusursuz fiziğine beğeni yağan Afra Saraçoğlu'na takipçileri "Ateş", "Yakıyorsunuz buraları" ve "Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer" gibi mesajlar gönderdi. İşte Afra Saraçoğlu'nun mayokinili iddialı paylaşımı...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 14:32
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi ile denizde sarmaş dolaş yakalanan çok konuşulmuştu.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Birlikte tatile çıkan genç aşıklar ile birbirlerini öpücüklere boğmuşlardı.

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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!
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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Kusursuz fiziğine beğeni yağan 'na takipçileri "Ateş", "Yakıyorsunuz buraları" ve "Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer" gibi mesajlar gönderdi. İşte Afra Saraçoğlu'nun mayokinili iddialı paylaşımı...

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