Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!
Geçtiğimiz günlerde oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile denizde sarmaş dolaş yakalanan Afra Saraçoğlu çok konuşulmuştu. Birlikte tatile çıkan genç aşıklar Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu birbirlerini öpücüklere boğmuşlardı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Afra Saraçoğlu mayokinili paylaşımı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Kusursuz fiziğine beğeni yağan Afra Saraçoğlu'na takipçileri "Ateş", "Yakıyorsunuz buraları" ve "Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer" gibi mesajlar gönderdi. İşte Afra Saraçoğlu'nun mayokinili iddialı paylaşımı...
Giriş Tarihi: 20.07.2020
14:30
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
14:32
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