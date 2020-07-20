Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu mayokinisiyle yaktı geçti! Afra Saraçoğlu'nun kusursuz fiziğine beğeni yağdı!

Kusursuz fiziğine beğeni yağan Afra Saraçoğlu'na takipçileri "Ateş", "Yakıyorsunuz buraları" ve "Bu kareden sonra diğer ünlüler krize girer" gibi mesajlar gönderdi. İşte Afra Saraçoğlu'nun mayokinili iddialı paylaşımı...