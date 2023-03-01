Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 15:52

Son dönemin en popüler kadın oyuncularından Demet Özdemir özel hayatı ile de markaj altında! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir'in ailesi de kendisi kadar dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in ablasının kendisinden çok daha önce kamera karşısına geçtiğini biliyor muydunuz? Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaştı kaldı. Demet Özdemir'n takipçileri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulunurken Derya Özdemir'in yıllar önce oynadığı klip çok konuşuldu. İşte Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir...