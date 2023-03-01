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Haberler Galeri Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 15:52

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Son dönemin en popüler kadın oyuncularından Demet Özdemir özel hayatı ile de markaj altında! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikteliğini evlilikle taçlandıran Demet Özdemir'in ailesi de kendisi kadar dikkat çekiyor. Demet Özdemir'in ablasının kendisinden çok daha önce kamera karşısına geçtiğini biliyor muydunuz? Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaştı kaldı. Demet Özdemir'n takipçileri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulunurken Derya Özdemir'in yıllar önce oynadığı klip çok konuşuldu. İşte Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir...

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Ünlüler dünyasında son yıllarından en popüler isimlerinden olan Demet Özdemir'in ablasının çok daha önce kamera karşısına geçtiğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol alan Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

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Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç iki yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz Ağustos nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç mutlu evlilikleriyle dikkat çekerken aşk paylaşımlarıyla da kıskandırıyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

31 yaşındaki güzel oyuncu, şimdi de gündeme ablasıyla geldi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in siz bir de ablasını görün! Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kendisinden önce ünlenmiş...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından Demet Özdemir özel hayatı ile de markaj altında!

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