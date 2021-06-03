Giriş Tarihi: 03.06.2021 10:59Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 11:06
Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!
Ünlü oyuncu Eda Ece, son dönemin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile ilişki sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayarak yeniden barışan çiftten Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile ilişkisi hakkında konuştu. Güzel oyuncunun çocuk itirafı sosyal medyaya damga vururken, sevgilisine evlilik mesajı göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.