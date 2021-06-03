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Haberler Galeri Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 11:06

Güzel oyuncu 'den basketbolcu sevgilisi 'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

Ünlü oyuncu , son dönemin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu ile ilişki sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayarak yeniden barışan çiftten Eda Ece, Buğrahan Tuncer ile ilişkisi hakkında konuştu. Güzel oyuncunun çocuk itirafı sosyal medyaya damga vururken, sevgilisine evlilik mesajı göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

Ünlü oyuncu , son dönemin yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündemine gelen Eda Ece, uzun süredir bir dargın bir barışık olarak Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu ile ilişki sürdürüyor.

Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayarak yeniden barışan çiftten , ile ilişkisi hakkında konuştu.

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Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

Kız arkadaşları ile çıktığı tatilden dönen , EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'te oynayan basketbolcu aşkı ile Contemporary İstanbul'a katıldı.

Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

Posta'nın haberine göre , "19 yaşımdayken burada çalışmış, staj yapmıştım. Resme meraklıyım. Yanlış anlamayın; yapmıyorum, alıyorum. Evimde Haluk Akakçe gibi birçok ressamın tabloları var" dedi.

Güzel oyuncu Eda Ece'den basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e evlilik mesajı! Eda Ece'nin bu isteğini kimse bilmiyordu!

3 ÇOCUK İSTİYOR

Sonra söz sevgililerin ilişkisine geldi. , "Aile hayatını seven bir kadınım. Tabii ki evlenmek, anne olmak ve yuva kurmak istiyorum.

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